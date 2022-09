Maltempo: tromba d'aria sul Lago di Garda

(ANSA) - VERONA, 08 SET - Una tromba d'aria si è abbattuta stamane sulla parte veronese del Lago di Garda. Non ha colpito la sponda ma si è 'scaricata' in acqua.

Si stanno comunque facendo verifiche per accertare che nessuna imbarcazione fosse in quel momento nello specchio di lago. (ANSA).