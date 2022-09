Maltempo: fulmine su albero, al lavoro i pompieri a Treviso

(ANSA) - TREVISO, 08 SET - I vigili del fuoco sono impegnati da stamattina a Treviso per mettere in sicurezza un albero alto oltre 12 metri colpito da un fulmine e in parte squarciato. Si sta operando con l'autoscala, stanno per alleggerire l'albero dalla chioma che rischia di cadere finendo contro un'abitazione.

Altri interventi dovuti al maltempo per alberi pericolanti a Ponte di Piave e a Resana rimozione di un traliccio a Casier. Prosciugamenti a Treviso e San Biagio di Callalta. (ANSA).