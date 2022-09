Elezioni:stasera 200 industriali Treviso a cena con Crosetto

(ANSA) - TREVISO, 07 SET - Saranno circa duecento gli imprenditori della provincia di Treviso che questa sera incontreranno in un ristorante di San Polo di Piave (Treviso) il co-fondatore di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto., impegnato in un tour con il mondo economico del Nordest. E' quanto prefigurano gli organizzatori dell'evento, confermando un interesse diffuso del tessuto produttivo verso il progetto elettorale del partito di Giorgia Meloni, dato dai sondaggi in testa anche nella roccaforte storica della Lega. L'ex deputato ed ex sottosegretario in uno dei governi Berlusconi, incaricato da Giorgia Meloni di gestire un roadshow in una terra attraversata da più motivi di malcontento, dovrà sondare in che misura, effettivamente, la disillusione per la mancata realizzazione di progetti promossi dalla Lega, in primis l'Autonomia regionale, possa aprire spazi per un superamento nei consensi da parte di Fdi. Le domande alle quali Crosetto dovrà risposte, ruotano attorno alla capacità di leadership di Fdi, in un futuro, probabile esecutivo di centrodestra, nel comporre visioni tra i partner su vari aspetti nei quali le ricette economiche divergono da partito a partito, per assicurare quella compattezza che i player economici pongono come primo valore di un governo, per la programmazione delle scelte industriali.

