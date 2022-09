Elezioni: Salvini a Mestre con Zaia incontra 400 sindaci

(ANSA) - VENEZIA, 07 SET - Incontro a Mestre tra Matteo Salvini, il governatore Luca Zaia, il segretario regionale della Lega, Alberto Stefani e circa 400 amministratori locali veneti.

L'incontro - spiegano fonti del Carroccio - è stato utile "per fare il punto della situazione (anche su dossier come Olimpiadi e Autonomia) e accelerare in vista delle ultime settimane di campagna elettorale".

Davanti ai sindaci, il discorso di Salvini ha raccolto un'ovazione quando ha parlato di autonomia "che verrà fatta nel primo Consiglio dei Ministri del prossimo governo". (ANSA).