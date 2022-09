Vaccini: Gsk, Oms ha dato prequalifica ad anti-malaria

(ANSA) - VERONA, 06 SET - Gsk ha annunciato oggi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha assegnato la prequalifica a Mosquirix - noto anche come RTS,S/AS01 - vaccino contro la malaria della multinazionale farmaceutica. Si tratta della prima prequalificazione per un vaccino contro la malaria ed è un passo importante nell'introduzione del vaccino nei paesi con trasmissione della malaria da P. falciparum da moderata ad alta.

La decisione di prequalificazione dell'Oms - informa la multinazionale con sede in Italia a Verona - è un prerequisito obbligatorio per le agenzie delle Nazioni Unite, come l'Unicef, per acquistare il vaccino in collaborazione con Gavi, Vaccine Alliance e paesi ammissibili.

La prequalificazione per Mosquirix è il risultato di un processo regolatorio con la valutazione dei dati clinici, di sicurezza e tecnici che garantisce che il vaccino soddisfi gli standard di qualità, sicurezza ed efficacia e sia adatto alla popolazione target. (ANSA).