Covid: Veneto, risalgono i contagi, +3.074 nelle 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 06 SET - Il Veneto registra un deciso rimbalzo dei contagi Covid - come avviene sempre nel report del martedì - con 3.074 nuovi positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano 581). Le vittime sono 6. Lo riferisce il bollettino della Regione, che aggiorna a 2.210.353 il numero totale delle infezioni dall'inizio della pandemia, e a 15.390 quello dei decessi.

Gli attuali positivi in regione sono 38.371, in forte discesa. Sono infatti 7.286 le persone che si sono negativizzate rispetto al bollettino di lunedì. In calo anche i dati ospedalieri: i pazienti Covid ricoverati in area medica sono 595 (- 18), quelli in terapia intensiva 32 (-1). (ANSA).