Gardaland, musica e giochi di luce per festa di fine-estate

(ANSA) - VERONA, 05 SET - Il parco divertimenti di Gardaland celebrerà con una 'festa di fine estate' la conclusione del periodo delle vacanze, proponendo sabato 10 settembre una serata "Ligth night" con musica e giochi di luce, effetti speciali e fuochi d'artificio Il parco rimarrà aperto al pubblico sino all'una di notte.

La struttura del gruppo Merlin Entertainments propone poi per il finale di stagione un'altra iniziativa, "Gardaland Oktoberfest", da sabato 17 settembre, un evento ispirato al tradizionale festival bavarese, caratterizzato da decorazioni a tema, show e un'offerta culinaria in linea con lo show in terra tedesca.

La stagione 2022 - spiega una nota di Gardaland - si è rivelata finora positiva per il parco, che ha accolto visitatori per il 75% provenienti dall'Italia, per il restante 25% soprattutto da tedeschi, austriaci e svizzeri (ANSA).