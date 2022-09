Contro Sla si fanno progressi 'SoloLavorandoAssieme'

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Un incontro aperto alla cittadinanza per parlare di Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla), dell'importanza di investire in ricerca e del lavoro in sinergia che si sta portando avanti su più fronti a livello locale.

Questo l'obiettivo del seminario 'SoloLavorandoAssieme', in programma sabato 17 settembre all'Università di Trento. Il seminario si svolge alla vigilia della Giornata Nazionale della Sla, promossa da Aisla Onlus (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) per far conoscere questa malattia che colpisce circa 6.000 persone in Italia.

Promosso dal Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata (Cibio) dell'Università di Trento, l'evento è promosso in sinergia con Fondazione AriSLA, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e il Centro Clinico NeMO, specializzzato nella cura delle malattie neuromuscolari.

"L'incontro - spiega Carlo Borzaga, professore universitario, presidente emerito di Euricse (Istituto europeo di ricerca sull'impresa cooperativa e sociale) e paziente Sla - vuole condividere il lavoro di ricerca, cura e assistenza sul territorio che si sta sviluppando in Provincia di Trento e raccontare come le diverse realtà stiano collaborando".

Proprio il "lavorare assieme" di istituzioni, ricercatori, clinici, volontari e persone con Sla, infatti, potenzia l'efficacia dell'attività messa in campo per questi pazienti, che in Trentino Alto-Adige sono oltre 100 e altri 630 vivono in Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Questa relazione virtuosa, simile a quella che si crea tra gli alpinisti che partecipano a una cordata, sarà al centro del seminario del 17 settembre, con l'obiettivo di rafforzare la fiducia di pazienti e familiari.

"Sono passato dalla disperazione alla serenità - spiega Borzaga - che mi dà l'avere sempre alle spalle un Centro come il NeMO, che mi ha fatto ritrovare la fiducia nella ricerca, nell'impegno e nella generosità delle persone che vi lavorano". La partecipazione al seminario è aperta a tutti, previa iscrizione sul sito di UniTrento (unitn.it), nella sezione Convegni al link SoloLavorandoAssieme. (ANSA).