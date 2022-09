Colin Farrell, tutto per un'amicizia al maschile

(ANSA) - VENEZIA, 05 SET - Un'isola remota al largo della costa irlandese dove si intravedono da lontano echi della guerra civile degli anni Venti, una comunità chiusa e bigotta e un'amicizia tra due uomini che si rompe. Piace in concorso a Venezia 79 il dramma, con punte di umorismo, GLI SPIRITI DELL'ISOLA, il nuovo film di Martin McDonagh (Tre manifesti a Ebbing, che vinse a Venezia premio sceneggiatura e due Oscar per gli attori), in sala il 2 febbraio 2023 distribuito da The Walt Disney Company Italia. Colin Farrell è Padraic, un uomo che è un pezzo di pane, Brendan Gleeson è Colm, un violinista che decide bruscamente di porre fine alla loro amicizia, fatta di chiacchiere al pub del paese ogni santo giorno alle 2 davanti a pinte di Guiness.

Padraic è confuso, non capisce il perché e insiste per parlare con lui, ma Colm non ne vuole sapere: ogni volta che sarà importunato si taglierà un dito. La sorella di Padraic, Siobhan (Kerry Condon), accetta un lavoro sulla terraferma, Dominic (Barry Keoghan), il figlio del duro poliziotto locale, sparisce.

La piccola comunità dell'isola resta a guardare.

Gli spiriti dell'isola riunisce lo stesso cast di un altro film di McDonagh, il pluripremiato In Bruges - La coscienza dell'assassino del 2008. "Le sceneggiature di McDonagh sono straordinarie e sono sempre così profondamente commosso, emotivamente e psicologicamente dai mondi che crea e dai personaggi che disegna", ha detto l'irlandese Farrell (The Batman e 13 Vite i sui ultimi film). A Gleeson, uno degli attori irlandesi più noti, è piaciuto "il modo in cui il film ha esaminato l'amicizia maschile in un modo diverso, originale. Ma nonostante il tempo in cui è ambientato, è un film moderno nel modo in cui racconta questi due amici". (ANSA).