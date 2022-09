A Venezia un libro omaggio a Lino Capolicchio

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Omaggio a Lino Capolicchio al Lido il 7 settembre quando sarà presentato alla 79/a Mostra del Cinema di Venezia, negli spazi dell'Italian Pavilion, il volume 'De Sica, io e il Giardino dei Finzi Contini - Diario inedito del protagonista', edito da Bietti e Cinecittà a cura di Nicole Bianchi. Il libro raccoglie i diari inediti scritti dall'attore, morto a maggio scorso, nell'arco di preparazione e lavorazione del film e una lunga intervista di Nicole Bianchi nei suoi ultimi due anni di vita. "Non lo sapevo ancora, in quel momento, ma quella telefonata mi avrebbe fatto entrare nella storia del cinema". Dalle pagine che il grande attore scriveva con penne di diversi colori, prendono vita la dialettica tra set e quotidianità, i suoi amori, la passione per musica, pittura e cinema (anche come spettatore), la dedizione a un mestiere intrapreso per talento naturale, sempre coltivato con umiltà e reverenza. Ne esce un racconto che non si limita a parlare di un attore unico in un set memorabile, ma uno spaccato di magia, creatività, confessioni, irriverenze, eleganze, mestiere, e arte. In poche parole un libro di cinema che si legge come un romanzo. (ANSA).