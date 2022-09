Venezia celebra le donne del cinema arabo

(ANSA) - VENEZIA, 03 SET - Red Sea International Film Festival (RSIFF) e Vanity Fair si sono riuniti per celebrare il talento femminile al cinema. In un evento di gala ospitato in concomitanza con la 79a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia a Palazzo Rocca Contarini Corfù, la RSIFF e Vanity Fair hanno onorato sei donne straordinarie che lavorano nel cuore dell'industria cinematografica araba.

L'evento di gala ha acceso i riflettori su un trio di talenti pionieristici dell'Arabia Saudita tra cui l'acclamata regista Haifaa al-Mansour (Wadjda, Perfect Candidate, Mary Shelley), la pluripremiata attrice e regista Ahd Kamel (Collateral, Honour, Wadjda) e l'attrice Sumaya Rida (Rupture, Rashash). A loro si sono uniti la regista candidata all'Oscar Kaouther Ben Hania (L'uomo che vendette la sua pelle), la celebre attrice Hend Sabry (Alla ricerca di Ola, Noura's Dream, Asmaa) e Dorra Zarrouk (Muri, Zombie Goes Zombie) tutti provenienti dalla Tunisia. Tra i partecipanti all'evento c'erano Sarah Taibah, Nadine Labaki, Isabelle Huppert, Sabrina Carpenter, Carla Bruni, Jon Kortajarena, Philippine Leroy-Beaulieu e Sarah Gadon.

