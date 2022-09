Papa Luciani: maxischermo a Canale d'Agordo per seguire rito

(ANSA) - CANALE D'AGORDO, 03 SET - Una veglia di preghiera questa sera, poi domani alle 10.30 tutti in piazza per assistere alla beatificazione di Papa Luciani. Sarà una giornata storica quella che si appresta a vivere Canale d'Agordo, città natale del Pontefice che sarà beatificato durante la messa presieduta da papa Francesco in Piazza San Pietro. Stasera la cittadina bellunese, che conta poco più di mille abitanti, si riunirà per una veglia di preghiera.

L'appuntamento per tutti è però a domani, alle 10.30, nella piazza dedicata proprio a Papa Luciani, per assistere attraverso un mega schermo alla cerimonia religiosa. Metà Canale d'Agordo in effetti si sta 'trasferendo' in queste ore a Roma per assistere dal vivo all'evento. Sono diversi i pullman di fedeli gestiti dalla Diocesi di Vittorio Veneto partiti per la Capitale. In uno di questi c'è il sindaco, Flavio Concergnan.

"Era un evento che attendevamo da anni - dice il primo cittadino all'ANSA - per noi sarà un momento di pura gioia e trepidazione".

Nel momento della beatificazione tutte le campane, non solo di Canale d'Agordo ma di tutto l'agordino, suoneranno a festa.

In precedenza dalle 10 alle 14 è previsto l'annullo filatelico del francobollo papale nella sala comunale. "Un altro appuntamento importante per noi - anticipa Fabio Dalmasso, portavoce del Museo Papa Luciani della località bellunese - sarà sabato prossimo quando incontreremo Candela Giarda, la ragazza argentina guarita grazie al miracolo attribuito al Santo Padre e don Josè Dabusti, il sacerdote dell'Arcidiocesi di Buenos Aires che la raccomandò a Luciani". (ANSA).