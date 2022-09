Argentina sotto choc, regista Venezia 'non tornerà la violenza'

(ANSA) - VENEZIA, 03 SET - 'Nunca Mas', mai più: l'arringa del pubblico ministero Julio Strassera nello storico primo processo del 1985 a Videla e ai militari della feroce dittatura argentina, finiva con quelle parole oggi affidate a Ricardo Darin, l'attore che lo ha interpretato nel film 'ARGENTINA, 1985' di Santiago Mitre, accolto con ovazioni in concorso a Venezia 79. Il passaggio al festival - già si mormora di Coppa Volpi e di premi - accade a due giorni dell'attentato alla vicepresidente argentina Cristina Kirchner, finito 'bene' solo perché la pistola dell'attentatore non ha sparato.

"L'Argentina è sotto choc, tutti noi lo siamo, - ha dichiarato all'ANSA il regista -, eravamo in aereo da Buenos Aires arrivando a Venezia e siamo venuti a conoscenza del fatto una volta atterrati, qualcosa di orribile. Nessuno di noi ha pensato che sarebbe potuto accadere, credevamo che il processo del 1985 significasse chiudere con la violenza come possibilità politica, pensavamo che da quello storico Nunca Mas non si tornasse indietro". (ANSA).