Abel Ferrara, concerto per Padre Pio con bassista Bob Dylan

(ANSA) - VENEZIA, 03 SET - Serata di festa e musica a Villa Zavagli durante la Mostra del Cinema di Venezia: un Abel Ferrara in doppia veste di regista e musicista ha tenuto, per gli ospiti del party dedicato al suo film PADRE PIO, un concerto davanti al mare nella cornice della Villa, insieme al bassista di Bob Dylan, Tony Garnier.

L'evento, dedicato al film presentato il 2 settembre in Concorso alle Giornate degli autori, ha visto tra gli ospiti anche Shia Labeouf, protagonista del film nei panni del frate con le stimmate, che ha assistito divertito con il cast, tra cui la figlia del regista Anna Ferrara, Ignazio Oliva, Stella Mastrantonio, Luca Lionello. Hanno animato la festa anche Filippo Timi, i cantanti Niccolò Fabi e Lodo Guenzi, Andrea Purgatori, e il protagonista del film "Dirty, Difficult, Dangerous", anch'esso targato Giornate degli Autori, Ziad Jallad. Non è mancata neanche un'incursione dei frati cappuccini che sono sbarcati al Lido da San Giovanni Rotondo per incontrare la delegazione del film. Nella band di Ferrara, oltre a Tony Garnier, hanno suonato Joe Delia al piano, Checco Fornarelli alle tastiere, Valerio de Paola alla chitarra, Mario Punzi alla batteria. (ANSA).