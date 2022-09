Verona: dall'Eintracht arriva l'australiano Hrustic

(ANSA) - VERONA, 01 SET - Arriva all'Hellas Verona dall'Eintracht Francoforte il centrocampista australiano Ajdin Hrustic, 28 anni, acquistato a titolo definitivo fino al 30 giugno 2026. Lo annuncia la società gialloblù.

Hrustic ha iniziato nelle giovanili del South Melbourne, per poi trasferirsi in Europa dalla stagione 2010/11, nelle giovanili del Nottingham Forest. L'annata successiva è passato all'Austria Vienna, quindi dal 2012 al 2014 allo Schalke 04, in Germania. Nel 2014 Hrustic si è trasferito al Groningen, in Olanda, esordendo in prima squadra nel 2017. Nel 2020 è passato all'Eintracht. Con la nazionale australiana, dove ha esordito il 13 giugno 2017, Hrustic ha collezionato finora 19 presenze, tre gol e quattro assist. (ANSA).