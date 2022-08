Deneuve a Venezia, io né sexy, né icona e consigli mai

(ANSA) - VENEZIA, 31 AGO - Una Catherine Deneuve piuttosto aspra, ma sempre molto bella, ha incontrato la stampa nel segno del no. Camicia blu elettrico con bandiera ucraina in petto e pantaloni neri, l'attrice parigina di 79 anni, che riceverà in serata il Leone d'oro alla carriera alla 79/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, sembra prediligere i no.

Dice di non essere mai stata sexy, tantomeno un'icona e a chi le chiede che consigli darebbe a una giovane aspirante attrice, replica subito con: "nessun consiglio". È reticente anche sulla bandiera ucraina che porta sul petto: "Non voglio dire nulla, perché le mie parole potrebbero essere travisate". (ANSA).