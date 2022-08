Padel: è boom anche in Veneto, e da domani 'Platinum Cup'

(ANSA) - CONEGLIANO, 29 AGO - Anche in Veneto è in atto un vero e proprio boom del padel, disciplina la cui crescita è testimoniata dal fatto che dal 2018 ad oggi è aumentato di più di dieci volte il numero dei club e degli impianti di questo sport. Nel 2018 c'erano 600 campi da padel, mentre oggi siamo a più di 6.450. Intanto è tutto pronto per il 'Platinum Veneto Cup Tournament' che si svolgerà da domani a domenica, 4 settembre.

Si tratta del primo 'Platinum' della storia del circuito Cupra Fip Tour con un montepremi di 120.000 euro (equamente distribuiti tra uomini e donne) e 200 punti assegnati ai vincitori. Il doppio rispetto alla categoria Gold e 50 in più rispetto alle Finals. Le qualificazioni e i primi turni del torneo maschile e femminile si svolgeranno a H-Farm a Ca' Tron-Roncade, le semifinali e le finali alla Zoppas Arena a Conegliano.

In gara ci saranno in gara i migliori italiani e alcuni grandi nomi del circuito internazionale Cupra, fra i quali 'maestri' spagnoli e argentini. Così teste di serie numero uno del torneo maschile saranno gli argentini Agustin Gomez Silingo e Juan Cruz Belluati, coppia di recente costituzione, teste di serie numero due gli spagnoli Pablo Ljio Santos e Javier Ruiz Gonzales. Gli italiani partiranno tutti dalle qualificazioni (nel tabellone principale presenti 5 coppie di oriundi), con buone possibilità di raggiungere il Main Draw per le coppie Cassetta-Cremona, Sinicropi-Cattaneo e Di Giovanni-Salandro.

Teste di serie numero uno del torneo femminile saranno le spagnole Veronica Virseda e Barbara Las Heras, teste di serie numero due le spagnole Lucia Martinez Gomez e Ester Carnicero Martin. Nove le coppie azzurre presenti nel tabellone principale con occhi puntati su quella italo-spagnola Pappacena-Alonso (teste di serie numero 9) e quella italo-argentina Marchetti-Reiter (n.11) e i binomi tutti italiani Petrelli-Stellato e Valentina Tommasi-Carolina Orsi, quest'ultima figlia del commentatore del calcio in tv e radio Nando Orsi.