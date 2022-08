Misurato 'combustibile' delle galassie di 4 mld anni fa

(ANSA) - PADOVA, 29 AGO - Misurato il 'combustibile' delle galassie di 4 miliardi di anni fa. Lo studio dell'Università di Padova e dell'Inaf pubblicato su 'Astrophysical Journal Letters' indica che queste galassie lontane hanno riserve di idrogeno atomico comparabili a quelle delle galassie più vicine.

L'evoluzione di una galassia è caratterizzata dalla formazione di nuove stelle e dalla trasformazione di quelle preesistenti.

Lo scenario standard della formazione stellare nelle galassie prevede che ci sia stato un picco di attività circa 11-12 miliardi di anni fa e che da allora le galassie abbiano cominciato a formare progressivamente sempre meno stelle. Le stelle si formano a partire dal collasso di dense nubi di idrogeno molecolare che a loro volta si formano quando gli atomi di idrogeno neutro si legano insieme. La letteratura scientifica indica due vie per come si genera il nuovo idrogeno: l'accrescimento di gas diffuso dal mezzo intergalattico, la fusione di galassie. Finora le relazioni che legano l'idrogeno neutro, ad altre proprietà osservabili delle galassie, è stato osservato in modo diretto solo nell'Universo vicino, corrispondente all'ultimo miliardo di anni.

Il team guidato da Francesco Sinigaglia dell'Università di Padova - con i ricercatori di MeerKAT International GHz Tiered Extragalactic Exploration - ha misurato per la prima volta le relazioni che legano la massa di idrogeno atomico alla massa stellare e al tasso di formazione stellare in galassie a una distanza corrispondente a 4 miliardi di anni fa. (ANSA).