Letta, sfida in Veneto per convincere i delusi dalla destra

(ANSA) - VICENZA, 29 AGO - "Questa sfida in Veneto, e a Vicenza, è per me una delle cose più belle di questa campagna elettorale. Sono qui per convincere tutti coloro che sono rimasti molto delusi da quell'atteggiamento tenuto dalla Lega, in particolare, ma anche da Forza Italia, che ha fatto cadere il Governo Draghi". Lo ha detto Enrico Letta, aprendo stasera la campagna elettorale del Partito Democratico in Veneto. "Una scelta profondamente sbagliata - ha proseguito - che fa chi si che in un momento così duro per l'economia italiana, con il caro bollette, il costo dell'energia, il nostro Paese si trovi con un Governo dimezzato". "La sfida in Veneto - ha ribadito Letta - è soprattutto per convincere quelli che si sono sentiti traditi dalla scelta della destra di far cadere il Governo Draghi".

(ANSA).