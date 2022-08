Covid: Veneto, 2.049 casi e 8 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 28 AGO - Sono in calo, nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid in Veneto: 2.049 contro i 2.698 di ieri.

Il totale è ora a 2.190.985. Si segnalano 8 decessi (10 ieri), con il totale a 15.349. In diminuzione anche gli attuali positivi, che sono 49.429 (-367), stazionari i dati clinici, con 732 ricoveri in area medica (+2) e 33 in terapia intensiva (-1). (ANSA).