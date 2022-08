Arriva Jonas Kaufmann, un super Radames per Aida all'Arena

(ANSA) - VERONA, 27 AGO - E' uno degli appuntamenti più attesi della stagione lirica areniana 2022: Jonas Kaufmann, il grande tenore tedesco, domani sera salirà sul palco dell'anfiteatro scaligero per dar vita a Radames, il personaggio principale dell'opera 'areniana' per eccellenza, Aida, di Verdi.

Dopo il successo del gala del 2021, concluso con 7 bis in un teatro gremito, Jonas Kaufmann, (ore 20.45) farà il suo debutto in un'opera completa all'Arena di Verona. Quello di Radames, ha detto Kaufmann presentando lo spettacolo, è "il ruolo dei ruoli all'Arena di Verona". "Sarà la mia prima sera in costume in questo meraviglioso teatro, unico al mondo, sotto le stelle. E non sarà l'ultima" ha detto l'artista. Tornerà infatti ritornerà in Arena l'anno prossimo, nel cartellone del 100/o Arena di Verona Opera Festival, con una serata in programma il 20 agosto 2023, che lo vedrà in scena in tre atti di opere diverse, come è da tradizione dei grandi eventi nel grande teatro all'aperto.

scaligero. L'allestimento di Aida è quello firmato da Franco Zeffirelli, "che quest'anno compie 20 anni" ha ricordato la sovrintendente della Fondazione Arena, Cecilia Gasdia. (ANSA).