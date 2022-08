West Nile: saliti a 16 i pazienti ricoverati a Padova

(ANSA) - PADOVA, 26 AGO - Sono salite a 16 le persone ricoverate, positive alla West Nile, nell'Azienda Ospedale Università di Padova. Dieci di queste sono ricoverate in gravi condizioni presso i reparti ad alta intensità di cura (rianimazioni e fisiopatologia respiratoria); a causa dell'interessamento neurologico indotto dalla malattia, hanno bisogno di supporti alla ventilazione e di presidi utili a mantenere i parametri nella norma.

Dal 13 luglio, giorno del primo ricovero per West Nile, sono stati curate presso l'ospedale di Padova 75 di questi pazienti.

46 uomini, 29 donne, per un'età media di 75 anni. (ANSA).