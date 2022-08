Investe due donne e scappa nel Bellunese

(ANSA) - ROCCA PIETORE (BELLUNO), 26 AGO - Un automobilista al volante di una vettura di grandi dimensioni, secondo alcuni testimoni un Suv, ha investito oggi due donne distanziate più di 100 metri che procedevano a piedi a Rocca Pietore (Belluno) senza arrestare la marcia per prestare soccorso.

Le vittime, che hanno riportato ferite fortunatamente non gravi, sono una portalettere in servizio ed una turista.

I carabinieri stanno cercando di risalire al responsabile, anche attraverso frammenti della fanaleria rimasti a terra dopo il duplice urto. (ANSA).