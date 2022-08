Turismo: in Veneto un tour 'coast to coast' in bicicletta

(ANSA) - VENEZIA, 25 AGO - Un tour 'coast to coast' del Veneto in bicicletta, destinato a cicloturisti e appassionati delle due ruote 'gravel' (per ghiaia e sterrato), per scoprire le bellezze dei siti Unesco della regione, assaporando cultura, storia e natura. È questo l'obiettivo di 'Terre Nobili Gravel', presentato stamani a Venezia a Palazzo Balbi.

L'iniziativa prenderà il via il 23 settembre e si concluderà il giorno 30, con partenza da Caorle e arrivo a Peschiera, lungo le sponde del Lago di Garda.

"Si tratta di un evento molto importante, - ha spiegato l'assessore al Turismo, Federico Caner - che ci permette di valorizzare il cicloturismo. Saranno toccate tante diversità territoriali, in un percorso lungo 700 chilometri".

I cicloturisti attraverseranno 7 dei 9 siti Unesco veneti: l'Orto Botanico di Padova, i cicli affrescati del centro storico nella città del Santo, Venezia e la sua laguna, Verona, Vicenza con le ville palladiane e i siti palafitticoli di Arquà Petrarca. "Non saranno toccate le colline del Prosecco e le Dolomiti, - ha concluso Caner - ma sono siti nei quali organizziamo già altre iniziative di questo tipo". (ANSA).