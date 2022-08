Covid: Veneto, 3.145 i nuovi casi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 24 AGO - Leggera discesa della curva di crescita dei contagi Covid in Veneto, che registra 3.145 nuovi positivi in 24 ore contro i 4.432 segnalati ieri. Il dato è fornito dal bollettino quotidiano della Regione Veneto. Si contano anche 7 vittime, che portano il totale dei decessi a 15.323. I nuovi casi delle infezioni dall'inizio della pandemia salgono a a 2.180.762. Scende decisamente anche il dato degli attuali positivi, che oggi sono 51.230 (-1.132), come pure calano i ricoveri ospedalieri nelle aree mediche: i posti letto occupati da Covid sono 780 (-9), e quelli in terapia intensiva 32 (-6). (ANSA).