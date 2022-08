Amadeus spegne 60 candeline, da dj a re di Sanremo

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Il più popolare, il più garbato, il re indiscusso dell'intrattenimento di Rai1. Amadeus - confermato per 5 volte (anche per l'edizione del 2024) conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo -, il 4 settembre compie 60 anni. Ha raggiunto il primato di cinque edizioni consecutive a Sanremo, detenuto da Superpippo (dal 1992 al 1996) e da Mike Bongiorno (dal 1963 al 1967).

Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni, partita dalla gavetta. Nel 1986 debutta grazie a Claudio Cecchetto su Radio Deejay e conosce quelli che diventeranno i suoi migliori amici: Fiorello, Jovanotti e Marco Baldini. A Sanremo Amadeus avrà al suo fianco Chiara Ferragni (prima e ultima sera) e Gianni Morandi (tutte e 5 le serate). Nell'attesa dopo il successo dell'anno scorso, Amadeus torna in consolle con Arena '60 '70 '80 e...'90, lo show in tre serate all'Arena di Verona (12, 13 e 14 settembre) che sarà proposto su Rai1 in tre appuntamenti di prima serata che aprono il palinsesto autunnale (sabato 17 e 24 settembre, sabato 1 ottobre), uno spettacolo che vuole celebrare quattro decadi musicali con le più celebri hit italiane e internazionali.

Nato a Ravenna nel 1962, a 7 anni si è traferito con la famiglia a Verona dove ha frequentato elementari, medie e superiori, pallino per la musica, ha iniziato con la gavetta a Radio Deejay e la benedizione di Claudio Cecchetto; poi è stata la volta dei Festivalbar, di show e quiz che lo hanno visto affermarsi tra Rai e Mediaset. Il momento più difficile, forse, nel 2006, quando passò a Cologno Monzese ma rimase fermo per due anni. Nel 2008 la rinascita con mamma Rai: Mezzogiorno in famiglia, gli speciali Capodanno, Reazione a catena, L'eredità, Stasera tutto è possibile, Ora o mai più e soprattutto Soliti ignoti che conduce tutt'ora e sta per riprendere.

Sposato con Giovanna Civitillo, conosciuta quando conduceva l'Eredità dove lei era ballerina (un lungo corteggiamento racconterà la moglie) dalla quale ha avuto il figlio José Alberto. Amadeus ha un'altra figlia Alice nata dal precedente matrimonio con Maria de Martino. (ANSA).