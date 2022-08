Venezia: Politica al Lido tra Ucraina, nucleare e banlieue

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Quanta politica in questa 79/ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (31 agosto - 10 settembre) che si svolgerà tra l'altro, in maniera del tutto inedita, in piena campagna elettorale. Non solo ci sono i due film in concorso come ATHENA di Romain Gavras e ARGENTINA 1985 di Santiago Mitre che toccano rispettivamente temi come le banlieue parigine e la dittatura militare argentina, ma anche nelle altre sezioni.

Si va da NUCLEAR di Oliver Stone all'Ucraina 'in diretta' raccontata da Afineevsky In FREEDOM ON FIRE: UKRAINE'S FIGHT FOR FREEDOM e dalla storia di Tooba Gondal, una delle più famose jihadiste britanniche raccontata da Benedetta Argentieri in THE MATCHMAKER; A COMPASSIONATE SPY di Steve James, documentario su Ted Hall, fisico studente ad Harvard divenuto spia, a THE BRIDE di Sérgio Tréfaut, con protagonista un'adolescente europea che scappa di casa per sposare un terrorista e abbracciare la causa della Jihad. (ANSA).