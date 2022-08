Energia: Tosi, giù anche le tariffe, c'è chi specula

(ANSA) - VERONA, 23 AGO - "Abbassare drasticamente le bollette è la nostra priorità. Si può fare. Vanno ridotte tasse e accise che incidono pesantemente sul costo finale per famiglie e imprese, ma occorre che le multiutility pubbliche riducano le tariffe, dato che c'è chi grazie ai rincari sta realizzando utili mostruosi". Lo afferma Flavio Tosi, capolista di Forza Italia nel collegio plurinominale di Verona e provincia alla Camera. "È immorale - prosegue - permettere che lo Stato e le grandi società energetiche si arricchiscano sulla pelle di famiglie sempre più povere e di aziende che rischiano di saltare per aria (con annessa perdita dei posti di lavoro). Il prossimo governo con Forza Italia e il centrodestra interverrà per evitare questo spaventoso corto circuito". "L'Italia - conclude l'ex sindaco di Verona - è un Paese il cui cuore economico è costituito dalla piccola-media impresa, il cuore sociale da famiglie con redditi medio-bassi. E la crisi energetica sta erodendo il nostro sistema vitale. Forza Italia è impegnata a evitarlo, è la prima cosa che faremo". (ANSA).