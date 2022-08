Auto impazzita travolge gruppo ragazzi fermi a bordo strada

(ANSA) - PADOVA, 23 AGO - Un gruppo di ragazzi, pare una decina, è stato investito nella notte a Mestrino (Padova) da un'auto il cui conducente ne ha perso il controllo: ci sarebbero alcuni feriti, pare non gravi. I rilievi sono stati condotti dalla Polizia locale. Gli adolescenti, chi in motorino e o in bicicletta, erano diretti alla locale festa parrocchiale, ma si erano fermi sul bordo della strada, lungo una pista ciclabile, perchè ad uno di loro si era guastato il motorino. Mentre il gruppo era fermo per assisterlo l'amico sarebbe giunta la vettura che ha investito il gruppo. (ANSA).