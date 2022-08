Venezia: compie 20 anni il Premio Kineo

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Il Premio Kinéo, ideato e diretto da Rosetta Sannelli (presidente dell'Associazione Culturale Kinéo), quest'anno compie 20 anni alla 79. Mostra del Cinema di Venezia.

Lo storico evento collaterale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, è sostenuto dalla DGCA del MIC e si terrà sabato 3 settembre 2022, a Cà Sagredo.

Nato come premio del cinema italiano votato dagli spettatori per sostenere l'industria e le sale cinematografiche, negli anni ha ampliato i propri orizzonti aprendosi all'audiovisivo internazionale, favorendo incontri tra artisti di tutto il mondo e affidandosi anche al giudizio di una giuria di eccellenza.

Come da tradizione, il Premio collabora anche quest'anno con il Sindacato Critici cinematografici (SNCCI), con lo SGDs in Action Film Festival, con la Veneto Film Commission, con l'ITTV Festival di Los Angeles creato da Valentina Martelli e Cristina Scognamillo, con la stilista Eleonora Lastrucci per gli outfit più belli del Red Carpet e con ANEC nel segno del sostegno alle sale cinematografiche.

Uno degli obiettivi è puntare sulle nuove generazioni. Da molti anni, infatti, il Kinéo ha avviato insieme al Centro Sperimentale di Cinematografia un progetto per valorizzare i giovani artisti emergenti selezionati dalle varie scuole di cinema con un premio dedicato, assegnato ogni anno ai più meritevoli. La collaborazione continua con la direttrice Monica Cipriani e la presidente Marta Donzelli.

Il premio Giovani Rivelazioni quest'anno sarà assegnato a Chiara Vinci, Jacopo Olmo Antinori, Alessandro Piavani e Claudia Marchiori.

Il Premio "Personaggio dell'anno per il Cinema", invece, è assegnato a Piera Detassis, mentre il Premio ricorrente, intestato a Martha De Laurentiis, per il miglior produttore/distributore nazionale o internazionale, è assegnato a Massimiliano Orfei, A.D. di Vision Distribution. (ANSA).