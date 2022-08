Venezia: Ad Anna Fendi il Women in Cinema Award

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Ad Anna Fendi sarà conferito il 6 settembre 2022 a Venezia durante la 79/ma Mostra del cinema, il Women in Cinema Award, nato da un'idea di Angela Prudenzi, Claudia Conte e Cristina Scognamillo. Il riconoscimento è attribuito dall'Academy del Premio e vuole sottolineare il forte legame che unisce il cinema all'eccellenza di Fendi che nel tempo ha collaborato con i più grandi registi e costumisti alla realizzazione di memorabili film di successo internazionale.

Anna Fendi con le sue quattro sorelle, Paola, Franca, Carla ed Alda, ha dedicato una vita alla moda dimostrando largamente come la moda vesta il cinema. Anna Fendi sostiene da sempre "che la moda sia l'espressione della vita in cui viviamo ed una lente di ingrandimento di ciò che accade. Questa stessa definizione si adatta perfettamente al cinema una delle più affascinanti invenzioni dell'umanità". Anna e le sorelle sono cresciute negli anni d'oro del cinema italiano ed è stato naturale che la creatività della moda, con loro, vestisse il cinema. Tra i capolavori realizzati con la partecipazione di Fendi ricordiamo da Gruppo di famiglia in un interno, 1974 regia di Luchino Visconti con Silvana Mangano a C'era una volta in America, 1983 regia di Sergio Leone da E la nave va,1983 regia di Federico Fellini a Il Padrino, 1990 regia di Francis Ford Coppola, da Evita,1996 regia di Alan Parker con Madonna a Io sono l'amore, 2009 regia di Luca Guadagnino. I premi sono conferiti da un'Academy tutta al femminile composta dalle giornaliste di cinema Fulvia Caprara, Paola Casella, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Alessandra Magliaro, Antonella Nesi, Chiara Nicoletti, Cristiana Paternò, Angela Prudenzi, Barbara Righini, Marina Sanna, Stefania Ulivi. WiCA è curato e prodotto dall'imprenditrice culturale Claudia Conte, che è anche testimonial del Premio. (ANSA).