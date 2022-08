Collisione in A 27, muore donna un'altra è grave

(ANSA) - BELLUNO, 22 AGO - Una donna di 49 anni è morta ed un'altra è rimasta ferita in gravi condizioni in un incidente stradale lungo la A 27 Venezia-Belluno. Il sinistro è avvenut all'alba nel tratto compreso tra Fadalto e Belluno in direzione del capoluogo dolomitico.

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della Direzione 9 Tronco di Udine di Autostrade per l'Italia. Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia stradale.

