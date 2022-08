Clima: blitz di Ultima Generazione nella Cappella degli Scrovegni a Padova

Nuovo blitz non violento degli attivisti di Ultima Generazione, che stamane sono entrati nella Cappella degli Scrovegni a Padova, incatenandosi alle balaustre che delimitano il percorso dei visitatori al ciclo di affreschi di Giotto. A quel punto uno di loro ha letto ad alta voce i messaggi di protesta del movimento, contro lo spreco di acqua ed energia.

Poco dopo è arrivata la polizia, che ha cercato dapprima di convincere gli attivisti a interrompere la protesta, poi, visto il loro rifiuto, ha fatto tagliare con delle cesoie le catene e ha portato via a braccia i manifestanti.

I tre attivisti sono stati denunciati. I giovani, tre 30enni italiani, dovranno rispondere dell'ipotesi di reato di interruzione di ufficio o pubblico servizio, e di non aver preavvisato la Questura della manifestazione posta in essere. Nessun danno è stato provocato al sito museale, come accertato da un accurato controllo svolto al termine dell'azione dagli agenti unitamente a personale degli Scrovegni.