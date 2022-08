Insulti razzisti a medico: sanitario presenta querela

(ANSA) - UDINE, 19 AGO - Ha presentato oggi querela scritta al Comando dei Carabinieri di Lignano Sabbiadoro (Udine) il medico di origine camerunense Andi Florin Nganso Fenjiep, di 35 anni, che opera per la stagione estiva al Pronto Soccorso della città balneare friulana, dopo che due giorni era stato pesantemente insultato con frasi di stampo razzistico da un paziente. Questi aveva perfino rifiutato di ricevere le sue cure proprio per il colore della pelle del medico.

Assistito dal legale Cathy La Torre con studio a Bologna, il medico ha sporto denuncia, confermando i fatti già riportati sui social nella giornata di ieri. E cioè di essere stato apostrofato con insulti da parte di un paziente che, rifiutando di essere curato da lui, aveva anche sollevato una bagarre nel punto di primo soccorso, tale da rendere necessario l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri.

L'aggressore verbale è un uomo, di 59 anni, P. B. A., già lavoratore stagionale a Lignano Sabbiadoro, residente a Treviso, dove risulta essere "senza fissa dimora".

Sull'accaduto le forze dell'ordine faranno rapporto all'autorità giudiziaria, per una valutazione dei fatti da parte del Pm della Procura di Udine. (ANSA).