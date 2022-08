Covid: Veneto, 3.008 nuovi casi e 9 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 19 AGO - Sono 3.008 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella giornata di ieri in Veneto, che portano il totale dei contagi a 2.167.015. Il bollettino regionale segnala altre 9 vittime, per un totale di 15.285 da inizio pandemia.

Prosegue la discesa dei dati sui malati, con 53.741 attuali positivi (-1.164), e sui ricoveri ospedalieri, con 853 pazienti nei reparti ordinari (-13) e 39, invariati, in terapia intensiva.

La campagna vaccinale ha fatto registrare ieri in Veneto 2.146 somministrazioni, prevalentemente (1.863) quarte dosi.

(ANSA).