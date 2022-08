Covid: Veneto, meno di mille casi e una vittima in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, AUG 16 - Scendono sotto quota mille i casi giornalieri di Covid-19 in Veneto, che ha registrato ieri 903 nuovi contagi, con il totale a 2.155.591. Il bollettino regionale segnala un decesso, con il totale a 15.258.

Continua la discesa degli indicatori sanitari, con 57.062 attuali positivi, 465 in meno rispetto al giorno precedente, 880 pazienti nei reparti ordinari (-34) e 41 (-2) in terapia intensiva. (ANSA).