Serie A: Verona-Napoli 2-5

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Napoli batte Verona 5-2 (1-2) nel posticipo della 1/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona. I gol: nel primo tempo Verona in vantaggio con Lasagna al 29', pareggio del Napoli con Kvaratskhelia al 37' e successivo vantaggio ospite di Osimhen al 48'. Nel secondo tempo Henry pareggia momentaneamente per i veneti al 3', poi per la squadra di Luciano Spalletti arrivano i gol di Zielinski al 10', Lobotka al 20' e Politano al 34' che chiudono la partita. Prima dell'inizio minuto di raccoglimento in memoria di Claudio Garella, morto il 12 agosto, che vinse lo scudetto con entrambe le squadre. (ANSA).