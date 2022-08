Porti: Venezia, ok Mite a seconda darsena terminal Fusina

(ANSA) - VENEZIA, 13 AGO - Il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato la messa in esercizio della darsena Sud del Terminal di Fusina nel Porto di Venezia. Lo rende noto l'Autorità portuale del mare Adriatico settentrionale.

Si tratta della seconda darsena del terminal, la cui costruzione era stata completata in conformità al progetto già valutato positivamente con Via nel 2012, ma i cui lavori si erano conclusi oltre la scadenza dei termini di validità della certificazione ambientale, che sono quinquennali.

"Si tratta di un'ottima notizia - commenta il presidente dell'Autorità Fulvio Lino Di Blasio - perché ci consente di raddoppiare da subito le banchine, che da due passano a quattro, sviluppando la vocazione di Fusina per il traffico ro/ro, mettendo pienamente a frutto la collocazione del terminal nella rete delle Autostrade del Mare e potenziando l'intermodalità mare/ferro grazie alla presenza di quattro binari ferroviari. La disponibilità di due ulteriori banchine all'interno del sistema portuale lagunare ci permette inoltre di aumentare la ricettività rispetto al traffico crocieristico, nell'ottica di un ampliamento degli approdi diffusi, e di ridurre al minimo le possibili interferenze del traffico passeggeri con il traffico merci. In questo modo il porto risponde alle istanze delle compagnie e degli operatori del settore crocieristico, che non hanno mai smesso di considerare Venezia, destinazione di richiamo mondiale, come porto hub di riferimento per il Mare Adriatico e per le crociere nel Mediterraneo", conclude. (ANSA).