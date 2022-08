Maltempo, riaperta SS51 di Alemagna sopra Cortina D'Ampezzo

(ANSA) - VENEZIA, 07 AGO - E' stata riaperta al traffico nel primo pomeriggio la Strada statale 51 di Alemagna, chiusa venerdì a causa di una frana di ghiaia oltre Cortina D'Ampezzo, tra la località di Fiames e passo Cimabanche, in direzione di Dobbiaco (Bolzano).

Le squadre Anas, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, hanno lavorato ininterrottamente oltre 48 ore per le operazioni di rimozione di materiali e detriti dal piano viabile, e per monitorare il fronte della frana, a causa delle intense precipitazioni atmosferiche nella zona. Il miglioramento delle condizioni meteo e il completamento delle attività hanno consentito la riapertura.

Sono in fase di ultimazione alcuni interventi al piano viabile sul punto della frana, dove è stato istituito temporaneamente il senso unico alternato. (ANSA).