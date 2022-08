Viabilità: mezzo pesante fermo, disagi su raccordo 13-A4

(ANSA) - TRIESTE, 03 AGO - I Vigili del fuoco di Trieste stanno operando sul Raccordo Autostradale 13, tra gli svincoli di Padriciano e Trebiciano in direzione Venezia dlle ore 6.10 circa di stamani per l'incendio di un semirimorchio di un autoarticolato trasportante "BIG BAG" dei sacchi in materiale plastico.

I Vigili del fuoco sono intervenuti supportati da due autobotti del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) provinciale e il funzionario di guardia hanno spento le fiamme utilizzando anche il liquido schiumogeno e al momento sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza. L'autista del mezzo, che dopo aver staccato il trattore stradale dal semirimorchio aveva tentato di spegnere l'incendio con un estintore, è rimasto lievemente ferito dallo scoppio di uno pneumatico del rimorchio ed è stato trasportato all'ospedale dal personale sanitario. (ANSA).