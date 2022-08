Venezia: A Lelouch premio carriera Filming Italy Best Movie

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Si terrà il 4 settembre a Venezia il Filming Italy Best Movie Award, madrina l'attrice Ilenia Pastorelli. Durante l'evento sarà premiato alla carriera il maestro del cinema europeo Claude Lelouch.

Co-fondato da Tiziana Rocca, Direttore Generale e Artistico Filming Italy Award e Vito Sinopoli, Amministratore Unico Duesse Communication e Presidente onorario del Premio, viene realizzato durante la 79. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e un ringraziamento speciale è rivolto al suo Direttore Artistico Alberto Barbera, da sempre vicino alla manifestazione.

Il Filming italy Best Movie award gode del patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC, di Anec, di Anica, del Centro Sperimentale di Cinematografia e di 100Autori, in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà. Filming italy Best Movie award è un premio importante che già da diversi anni è parte della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato ai titoli e alle serie TV italiane ed internazionali ed anche ai migliori talent - oltre che all'industry e professional - dell'ultima stagione cinematografica, in collaborazione con Duesse Communication. Il premio, oltre a sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, è dedicato a tutte le donne che lavorano nell'industria cinematografica, davanti e dietro la macchina da presa. (ANSA).