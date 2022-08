Politiche: a consiglieri Lega chiesto contributo 5mila euro

(ANSA) - VENEZIA, 01 AGO - Un contributo di 5mila euro da ogni consigliere regionale della Lega per finanziare le prossime elezioni politihe. E' la richiesta partita la settimana scorsa dalla segreteria federale e indirizzata ai vari capigruppo territoriali. Una iniziativa che ha impensierito non poco i consiglieri veneti. Il malumore all'interno del Consiglio regionale serpeggia per questa iniziativa che pare non abbia precedenti e che rischia di creare polemiche. (ANSA).