Per Veneto attesa crescita Pil del +3,4% nel 2022

(ANSA) - VENEZIA, 01 AGO - Per il Veneto è attesa una crescita del Pil del +3,4% nel 2022. Per i consumi delle famiglie e per gli investimenti fissi lordi è prevista una crescita, rispettivamente, del 3,4% e del 10,0% nel 2022. Lo rileva la Statistica Flash della Regione Veneto. (ANSA).