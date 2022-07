Covid: Veneto, 4.296 casi e 3 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 31 LUG - Prosegue la discesa dei numeri della pandemia in Veneto, con 4.296 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 2.099.893. Si segnalano 3 decessi, con il totale a 15.070. In diminuzione anche gli attuali positivi, che sono 90.096, contro i 91.642 di ieri (-1.546), e i dati clinici, con 1.079 ricoveri in area medica (-10) e 36, invariati, in terapia intensiva. La campagna vaccinale segna 7.045 dosi somministrate ieri in regione, prevalentemente quarte (6.201) e terze dosi (747). (ANSA).