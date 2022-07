Zaia, nessun veneto emigrato è andato a riempire le carceri

(ANSA) - VENEZIA, 30 LUG - "L'emigrazione veneta ha portato i migliori valori della nostra terra: onestà, laboriosità, spirito di sacrificio, inventiva, diventando anno dopo anno, decennio dopo decennio, un punto di riferimento per i contesti sociali nei quali ogni veneto emigrato si è inserito con rispetto e senso civico. Nessuno di loro è andato a delinquere e a riempire le carceri". Lo ha affermato oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia, intervenendo sulla Piana del Cansiglio (Belluno), alla "Giornata dei Veneti nel Mondo". Lo riporta una nota della Giunta.

"Oggi - ha aggiunto Zaia, secondo quanto riposta una nota della Regione - è il giorno della festa, dell'orgoglio, della gratitudine, nel quale riabbracciamo gli emigrati veneti di oramai svariate generazioni e rinnoviamo loro il grazie di tutto il Veneto per essere stati ed essere tutt'oggi uno dei migliori nostri biglietti da visita. Oggi è anche un momento di riflessione perché siamo di fronte ad una nuova emigrazione di giovani che scelgono di andare all'estero per fare esperienze di alto livello professionale. C'è chi parte per scelta e chi per necessità: a questi ultimi dobbiamo riservare le attenzioni necessarie", ha concluso. (ANSA).