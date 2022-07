Maltempo: danni nel padovano, tetto vola contro altra casa

(ANSA) - PADOVA, 30 LUG - Un fortunale ha causato danni ieri sera in provincia di Padova, nelle zone di Cervarese Santa Croce e Montagnana, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati in molti interventi per rimuovere grossi alberi abbattuti dal vento e finiti sulle strade, e per la messa in sicurezza di abitazioni. Alcune piante sono cadute anche sulla linea ferroviaria, a Montagnana, per fortuna senza conseguenze; un treno ha dovuto fermarsi 150 metri prima della stazione, perchè le rotaie erano ostruite da alcuni trochi. Circolazione in tilt anche sulla strada regionale 11, nei pressi di Rubano, sempre per crollo di alberi.

Paura per alcune famiglie in via Roma, a Cervarese Santa Croce, per lo scoperchiamento di una parte di tetto, che il vento ha fatto volare addosso ad una abitazione adiacente. Anche in questo caso non vi sono stati feriti. (ANSA).