Venezia: ci sarà videopoesia di Simone Massi con voce Wenders

(ANSA) - ANCONA, 29 LUG - La videopoesia "In quanto a noi" ideata e realizzata dal regista di animazione Simone Massi, con la voce narrante di Wim Wenders, ispirata alla poesia 'Avevamo studiato per l'aldilà' di Eugenio Montale e prodotta dall'associazione Nie Wiem, da Francesco Appoggetti e dallo stesso Massi è stata selezionata alla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia e sarà presentata l'8 settembre in anteprima mondiale nella sezione Fuori Concorso-Cortometraggi. L'idea di mettere insieme i disegni animati di massi e la voce di Wenders è di Valerio Cuccaroni, poeta, critico letterario e presidente di Nie Wiem.

La poesia di Montale tratta dalla sezione Xenia, pubblicata per la prima volta nella tipografia Bellabarba di San Severino Marche, è stata poi raccolta in Satura. La colonna sonora è affidata a Stefano Sasso, le riprese a Julia Gromskaya e la post-produzione a Lola Capote Ortiz. La videopoesia è stata realizzata con il sostegno della Regione Marche.- "Sono molto contento - ha detto il regista e autore Simone Massi - per la selezione alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Un festival che amo molto, che mi ha affidato sigla e manifesto per un lustro e che mi ha onorato di una retrospettiva nel 2014. In quando a noi è un film di animazione che mi è davvero molto caro, al momento lo ritengo fra i lavori miei più riusciti. La selezione a Venezia, il fatto che Wim Wenders abbia accettato di prestare la sua voce al film, la fiducia della professoressa Bianca Montale unita a quella dell'Associazione Nie Wiem, coproduttrice del film, sono per me motivo di soddisfazione e di orgoglio". (ANSA).