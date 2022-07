Incidenti stradali: tamponamento in A4, muore donna

(ANSA) - VICENZA, 29 LUG - Incidente stradale mortale la notte scorsa in A4 poco prima del casello di Montebello (Vicenza): i vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere di un tamponamento una donna 39enne di origine marocchina, ormai morta residente in Romania, e una bambina di 8 anni rimasta illesa.

Secondo la ricostruzione, la vettura sulla quale viaggiava la donna ha cozzato violentemente con un tir fermo in una area di sosta. A fianco dei pompiere anche gli uomini che in quel momento si stavano occupando dello sfalcio dell'erba nella zona.

(ANSA).