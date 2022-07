Siccità:chiesto razionamento acqua a 20 comuni del Vicentino

(ANSA) - VICENZA, 28 LUG - La Società Viacqua, che gestisce il servizio idrico di Vicenza e di buona parte della provincia, ha chiesto il razionamento dell'acqua a 20 comuni, alle prese con gravi problemi di siccità.

Questa mattina è stata comunicata ai sindaci l'emissione delle ordinanze di razionamento. Per ogni singolo comune sono indicate le frazioni e le contrade interessate al razionamento.

Nel frattempo sono già entrate in azione le autobotti nel comune di Schio. (ANSA).