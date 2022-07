Padova Urbs Picta, cresce il flusso di turisti

(ANSA) - PADOVA, 28 LUG - Il turismo è in crescita in questi mesi a Padova, grazie anche alla forte attrattiva di Urbs Picta, il ciclo affrescato trecentesco, oggetto di una campagna di promozione nazionale, divenuto nel 2021 Patrimonio Unesco.

L'assessore comunale alla cultura, Andrea Colasio, spiega che le ultime stime dicono che Padova si sta avvicinando ai 2 milioni di presenze: "già quest'anno - sottolinea - stiamo raggiungendo, sia nelle presenze turistiche, che per visitatori nel sistema museale, i numeri record registrati nel 2019".

Tra le novità introdotte dall'amministrazione in questi mesi per agevolare la visita della Padova trecentesco c'è la 'Urbs Picta Card, un unico biglietto., acquistabile on line, o nei punti Iat sul territorio,, della durata di 48 o 72 ore, che consente l'ingresso in ognuno degli otto siti Unesco, oltre all'utilizzo illimitato dei mezzi pubblici per spostarsi in città.

Gli edifici in cui i trovano i preziosi cicli affrescati da Giotto e dagli altri maestri del 14/O secolo sono la Cappella degli Scrovegni, la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo agli Eremitani, il Palazzo della Ragione, la Cappella della Reggia Carrarese, il Battistero della Cattedrale, la Basilica e convento del Santo, l'Oratorio di San Giorgio e l'Oratorio di San Michele. (ANSA).

ANSA.it Viaggio nel Trecento a Padova, l'Urbs Picta che rivoluziono' l'arte - VIDEO Gli affreschi di Giotto, Mantegna, Giusto de' Menabuoi, il genio creativo in 8 tappe (ANSA)